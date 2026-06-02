Sjednicu obilježio sukob Rađenovića, Jovanovića i Odžića tokom rasprave o odluci važnoj za izgradnju budvanske obilaznice

Odluku o prenosu stvarnih prava za potrebe izgradnje obilaznice oko Budve, koju su podržali odbornici koalicije „Budva naš grad“, Evropskog saveza i Demokratske partije socijalista, pratila je burna rasprava među nekadašnjim političkim saveznicima, prenose Vijesti.

Kako prenose Vijesti, u centru polemike našli su se odbornik Građanskog pokreta URA Blažo Rađenović, predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović i predsjednik Skupštine opštine Petar Odžić. Rasprava je uslijedila nakon što je URA napustila lokalnu vlast, dok je dio nekadašnjih članova te partije pristupio političkoj grupaciji „Budva naš grad“.

Rađenović je tokom sjednice kritikovao aktuelnu lokalnu vlast, optužujući je za saradnju sa DPS-om i, kako prenose Vijesti, za vođenje politike koja nije u interesu građana. Takođe je izrazio sumnju u način realizacije pojedinih infrastrukturnih projekata, uključujući obilaznicu i saobraćajnicu Tivat–Budva, ocjenjujući da bi nadležne institucije trebalo detaljno da preispitaju određene finansijske aranžmane.

S druge strane, Jovanović je odbacio optužbe i poručio da se radi o političkim napadima bez osnova. Prema navodima koje prenose Vijesti, ocijenio je da su kritike usmjerene protiv projekata koje lokalna uprava smatra ključnim za razvoj Budve, te optužio političke protivnike da pokušavaju da opstruišu rad Skupštine.

U raspravu se uključila i odbornica Demokratske narodne partije Jovana Todorović, koja je kritikovala Jovanovićev politički zaokret i saradnju sa DPS-om. Kako prenose Vijesti, ona je ocijenila da je aktuelna budvanska vlast odstupila od principa na kojima je ranije gradila političku podršku.

Predsjednik budvanskog parlamenta Petar Odžić pozvao je odbornike da se uzdrže od međusobnih optužbi i fokusiraju na pitanja važna za razvoj grada. Vijesti prenose da je tokom sjednice više puta intervenisao zbog poslovničkih pitanja, objašnjavajući pravila replika i upozoravajući učesnike rasprave da poštuju procedure rada lokalnog parlamenta.

Iako je odluka vezana za obilaznicu na kraju usvojena, sjednicu su obilježile političke tenzije koje su još jednom pokazale duboke podjele među nekadašnjim partnerima u budvanskoj vlasti, prenose Vijesti.