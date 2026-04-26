Američki predsjednik Donald Tramp u prvom intervjuu nakon pucnjave na večeri dopisnika Bijele kuće rekao je da su on i prva dama dobro, pohvalio reakciju bezbjednosnih službi i opisao napadača kao "bolesnu i veoma problematičnu osobu".

Govoreći za "Foks njuz", Tramp je događaj opisao kao "veoma tužno veče u mnogim aspektima", ali i kao veče na kojem se "okupilo mnogo ljudi". Istakao je da su Tajna služba i policija reagovali "izuzetno".

"Utrčao je kao igrač američkog fudbala, ali su ga odmah zaustavili. Nije ni blizu došao vratima niti ih je prošao", rekao je.

Komentarisao je i informacije da je osumnjičeni imao manifest u kojem je navodno ciljao zvaničnike njegove administracije. Tramp je kazao da je riječ o "bolesnoj i veoma problematičnoj osobi" koja, kako tvrdi, "mrzi hrišćane".

"Izgleda da već neko vrijeme nosi mržnju u sebi. To je bila vjerska stvar, snažno antihrišćanska", rekao je, iako policija još nije utvrdila motiv napada.

Dodao je da je čuo da je brat osumnjičenog ranije upozorio policiju u Novom Londonu.

"Čuo sam za tu situaciju i volio bih da su nas malo ranije obavijestili, ali šta je, tu je", rekao je.

Tramp je naglasio da pucnjava pokazuje potrebu za izgradnjom sigurne sale unutar kompleksa Bijele kuće. Kako je naveo, projekat već napreduje brže od plana i ostaje u okviru predviđenog budžeta.

Na pitanje o održavanju budućih događaja u hotelu Hilton, kazao je da je to uvijek izazov "kad imate hiljadu soba".

Upitan da li će incident podstaći Kongres da odobri finansiranje Ministarstva unutrašnje bezbjednosti, nije direktno odgovorio, već je ponovo pohvalio rad policije.

Dodao je i da nije bio svjestan koliko je predsjednička funkcija opasna.

"Ako ste značajan predsjednik, u većoj ste opasnosti nego ako nijeste", rekao je.mTramp je potvrdio i da će planirana posjeta britanskog kralja Čarlsa i kraljice Kamile SAD-u biti održana.

"On je sjajan čovjek i radujemo se dolasku. Fantastično predstavlja svoju zemlju", rekao je Tramp.