Pucnjava je izbila tokom večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Vašington Hilton u Vašingtonu, gdje su bili Donald Tramp i Melanija Tramp. Nakon više pucnjeva, Tajna služba ih je hitno evakuisala, dok je napadač savladan i uhapšen.

Izvor: Profimedia/AARON SCHWARTZ / UPI

Predsjednik SAD-a Donald Tramp, članovi njegove administracije i američkog Kongresa evakuisani su iz sale tokom večere Udruženja dopisnika Bijele kuće nakon oružanog incidenta.

Tajna služba saopštila je da su Tramp i sve štićene osobe bezbjedni.

Jedna osoba je privedena u vezi sa incidentom u hotelu VašingtonHilton i protiv nje će biti podignute dvije optužnice, izjavila je Žanin Piro, savezna tužiteljka za Vašington.

Prema navodima policije, osumnjičeni je nasrnuo na kontrolni punkt Tajne službe u lobiju hotela, naoružan sa više komada oružja. Ubrzo je došlo do razmene vatre sa policijom, nakon čega je oboren i savladan.

JUST IN: Authorities have identified a 31-year-old man from Torrance, California, as the suspect in the White House Correspondents’ Dinner shooting.



Tramp i Melanija sprovedeni pod jakim obezbeđenjem, svi evakuisani

Vlasti vjeruju da je djelovao samostalno.

Osumnjičeni nije pogođen, već je prevezen u bolnicu. Jedan agent Tajne službe pogođen je u pancirni prsluk i nalazi se u dobrom stanju.

Napadač je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) iz Torensa u Kaliforniji, izjavio je Bil Esejli, prvi pomoćnik saveznog tužioca za Centralni okrug Kalifornije, piše NBC News.

Prema dostupnim informacijama, reč je o muškarcu u tridesetim godinama bez krivičnog dosijea, koji ranije nije bio poznat policiji u Vašingtonu.

Direktor Tajne službe Šon Kuran izjavio je da je reakcija agenata pokazala da njihov "višeslojni sistem zaštite funkcioniše".

"Večeras smo videli šta naši ljudi rade svakog dana kako bi zaštitili štićene osobe", naveo je Kuran.

Povrijeđen agent Tajne službe

Povrijeđeni agent Tajne službe, koji je ranjen tokom sukoba sa osumnjičenim na večeri dopisnika Bijele kuće, pušten je iz bolnice, rekao je izvor.

Donald Tramp je ranije izjavio da je agent "u veoma dobrom stanju", jer ga je najverovatnije zaštitio pancirni prsluk.

Šef policije Vašingtona Džefri Kerol rekao je da je agent prevezen u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju.

Prema njegovim riječima, vjeruje se da je agent povređen tokom razmene vatre sa osumnjičenim, koji je priveden nakon što je probio bezbjednosnu kontrolu na događaju.

"Rekli smo mu da ga volimo i poštujemo", izjavio je Tramp o agentu Tajne službe na konferenciji nakon incidenta. "On je veoma ponosan čovek i ponosan je na ono što radi", prenosi NBC News.