Pucnjava je izbila tokom večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Vašington Hilton, dok su u sali bili predsjednik SAD Donald Tramp i prva dama Melanija Tramp. Tajna služba ih je hitno evakuisala, a gosti su u panici legli pod stolove nakon što se začulo više pucnjeva.

Incident se dogodio tokom jednog od najvažnijih političko-medijskih događaja u Sjedinjenim Američkim Državama, kojem prisustvuju visoki državni zvaničnici, novinari i javne ličnosti, piše BBC.

Prema izveštajima sa lica mjesta, začulo se više jakih pucnjeva, nakon čega su agenti Tajne službe momentalno reagovali. Predsjednik i prva dama su odmah izvedeni iz sale.

Gosti se bacali pod stolove

U trenutku pucnjave nastala je potpuna panika. Evakuisani su i visoki zvaničnici, među njima direktor FBI Keš Patel, potpredsjednik Džej Di Vens, kao i Robert F. Kenedi Mlađi, kojeg je obezbeđenje izvelo iz objekta.

Napadač priveden, hotel blokiran

Prema prvim informacijama, osumnjičeni napadač je priveden, ali detalji o motivu i okolnostima pucnjave još nisu zvanično potvrđeni.

Navodi se da je naoružani muškarac pokušao da prođe kroz bezbjednosnu kontrolu, nakon čega je reagovalo obezbeđenje.

Područje oko hotela je blokirano, a prisutan je veliki broj policijskih snaga i hitnih službi. Večera je otkazana, a istraga je u toku.