Ukrajinski obavještajci otkrili su tajne dokumente Kremlja o novoj ofanzivi. Rusija sprema mrežu lažnih vijesti i falsifikata kako bi destabilizovala Ukrajinu i srušila podršku Zapada!

Ukrajinska služba za spoljne obavještajneposlove saopštila je da je dobila niz ruskih dokumenata koji ukazuju na pripreme za napore za destabilizaciju situacije u Ukrajini i potkopavanje međunarodne podrške zemlji, piše Ukrajinska pravda.

Prema agenciji, administracija ruskog predsjednika Vladimira Putina naložila je obavještajnim službama, Ministarstvu spoljnih poslova i ruskim medijima da intenziviraju medijsku kampanju i u ukrajinskom i u evropskom javnom diskursu.

Među pitanjima koja su navodno uključena u "dnevni red" Kremlja jeste sprečavanje da "medijski skandal oko Andrija Jermaka i intervjua sa Julijom Mendel" padne u drugi plan. Obavještajna služba je izvijestila da Kremlj smatra da je to pitanje važno, ali veruje da je ono potisnuto iz evropskog diskursa međunarodnim događajima, uključujući dešavanja u Iranu.

Ruska agenda kombinuje odvojena pitanja koja se koriste u narativima povezanim sa Kremljem: činjenicu da je Andrij Jermak, bivši šef kabineta ukrajinskog predsjednika, imenovan za osumnjičenog u velikom slučaju korupcije i intervju bivše pres-sekretarki ukrajinskog predsednika Julije Mendel od 12. maja, u kojem je iznijela neosnovane tvrdnje o ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom i visokim zvaničnicima.

Spoljna obavještajna služba kaže da ruski "medijski plan" predviđa kreiranje falsifikovanih dokumenata osmišljenih da podsjećaju na one koje su izdale ukrajinske vlasti i njihovo javno objavljivanje kako bi se izazvala reakcija javnosti.

Ruski propagandni mediji takođe su zaduženi za kreiranje glasnogovornika – pojedinaca koji bi učestvovali u kampanji dezinformacija. Obaveštajna služba kaže da Rusija planira da u ove napore uključi bivše ukrajinske zvaničnike, političke ličnosti i stručnjake.

"Počev od danas, već bilježimo prve pokušaje Rusije da deluje po novom scenariju ne samo u Ukrajini, već i u inostranstvu", saopštila je obavještajna služba.

Odvojeni dokumenti navodno ukazuju na to da se očekuje da će više od 15 proksi medija biti uključeno u širenje kampanje isključivo unutar zapadnog javnog diskursa. Među pomenutim medijima su L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, První zprávy i CZ24.news. Lista je navodno nepotpuna i još uvek čeka odobrenje administracije Kremlja.

"Materijali koje je dobila Spoljna obavještajna služba ukazuju na to da Rusija planira da dodatno intenzivira kampanju, proširi destruktivne narative i poveća i publiku i geografski domet širenja", dodala je obavještajna služba.