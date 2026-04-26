Tokom večere dopisnika Bijele kuće u hotelu Vašington Hilton izbila je panika zbog pucnjave, a prema riječima Donalda Trampa, njegova supruga Melanija prva je shvatila ozbiljnost situacije.

Prema njegovim riječima, ona je odmah prepoznala da se radi o opasnom zvuku i reagovala u sekundi, čak i prije nego što su agenti Tajne službe počeli da obezbjeđuju i evakuišu prisutne.

Strah, anksioznost i šok bili su jasno vidljivi na njenom licu u sali hotela Vašington Hilton, gdje su gosti jedva stigli da sjednu za svoje stolove kada je nastala panika.

Tramp je naglasio da je prva dama odmah shvatila ozbiljnost situacije. Sa njenih usana moglo se pročitati da je rekla: "Šta se dogodilo?"

On i Melanija su se potom sagnuli ispod stola, nakon čega ih je obezbjeđenje izvelo iz prostorije. Predsjednik je potom ostao iza pozornice oko sat vremena, a u jednom trenutku se moglo čuti kako govori: "Ostajemo."

Osumnjičeni za pucnjavu trebalo bi da se pojavi pred sudom u ponedjeljak, a američke vlasti su saopštile da se suočava sa dvije optužbe – za upotrebu vatrenog oružja tokom nasilnog zločina i za napad na saveznog agenta opasnim oružjem.