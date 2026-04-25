Američki predsjednik Donald Tramp otkazao je diplomatsko putovanje američke delegacije u Pakistan, javio je dopisnik "Aksiosa" Barak Ravid.

"Predsjednik Tramp me je upravo pozvao i obavijestio da je otkazao putovanje izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera u Pakistan", napisao je Ravid na "Iksu".

On je dodao da je Tramp napomenuo da ne želi da pošalje delegaciju na let od 18 časova, jer nije zadovoljan trenutnim stanjem pregovora.

"Možemo to isto tako dobro da uradimo i telefonom. Iranci nas mogu pozvati ako žele. Nećemo putovati samo da bismo sjedili tamo", rekao je Tramp, navodno dodajući da ova promjena ne znači da će se rat nastaviti, objavio je portal "Baha".

Pojedini mediji objavili su ranije da su predstavnici SAD već krenuli u Pakistan radi pregovora sa Iranom.