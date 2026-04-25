Američko Ministarstvo pravde najavilo je ubrzanje izvršenja smrtnih kazni, uključujući strijeljanje kao novu metodu.

Američko Ministarstvo pravde danas je saopštilo da nastavlja da radi na ubrzanju izvršenja smrtnih kazni na federalnom nivou, pri čemu će način izvršenja uključivati i strijeljanje, prenosi CNN.

„Među preduzetim mjerama su ponovno usvajanje protokola o smrtonosnoj injekciji koji je korišćen tokom prve Trampove administracije“, saopštilo je Ministarstvo pravde, dodajući da se metode izvršenja proširuju kako bi, osim injekcije, uključivale i strijeljanje.

Pet država dozvoljava smrt strijeljanjem za osuđenike koji više nemaju pravo žalbe. U martu je muškarac iz Južne Karoline, koji je osuđen za dvostruko ubistvo, postao četvrta osoba koju je strijeljački vod pogubio od sedamdesetih godina prošlog vijeka.