Kina je danas potvrdila pogubljenje francuskog državljanina osuđenog na smrt 2010. godine zbog trgovine drogom, navodeći da ne pravi razliku među optuženima na osnovu državljanstva, dan nakon što je Pariz kritikovao sudski postupak u tom slučaju.

Kineska ambasada u Francuskoj saopštila je to u kratkoj izjavi o pogubljenju 62-godišnjeg Čan Tao Fumija, nakon 20 godina provedenih u zatvoru.

Francusko ministarstvo spoljnih poslova je u subotu navelo da "posebno žali" što odbrani nije bilo omogućeno prisustvo završnom ročištu, što predstavlja kršenje njegovih prava.

Kina, jedna od najstrožih zemalja kada je riječ o borbi protiv trgovine drogom, povremeno pogubljuje strane državljane osuđene za krijumčarenje velikih količina narkotika, ali ne objavljuje zvanične podatke o pogubljenjima.

Čan, rođen u južnom gradu Guangdžou, a kasnije naturalizovani francuski državljanin, bio je jedan od 89 osumnjičenih uhapšenih 2005. godine zbog trgovine drogom, prije nego što je 2007. osuđen na doživotni zatvor.

Sud u njegovom rodnom gradu izrekao mu je smrtnu kaznu 2010. godine zbog uloge u operaciji trgovine drogom vrednoj 100 miliona juana (15 miliona dolara), u kojoj su se proizvodile, prevozile i prodavale velike količine kristalnog metamfetamina u Kini.

Prag za izricanje smrtne kazne u Kini je već 50 grama heroina ili metamfetamina, ali se ona najčešće primjenjuje u slučajevima znatno većih količina.