Iran objavio da Erfan Soltani neće biti pogubljen pošto je optužen za "udruživanje protiv unutrašnje bezbijednosti zemlje i propagandne aktivnosti" što ne nosi smrtnu kaznu.

Izvor: Printscreen/X/@sarahraviani

Iransko pravosuđe demantovalo je vijest da je Erfan Soltani osuđen na smrt, javili su iranski državni mediji. Soltani je ranije bio naveden kao prvi demonstrant u Iranu osuđen na najtežu kaznu od početka aktuelnih nemira.

Njegova porodica je prethodno izjavila da im je rečeno da je izvršenje smrtne kazne odloženo.

Iransko pravosuđe saopštilo je da 26-godišnji Erfan Soltani, uhapšen 10. januara tokom protesta u Iranu, nije osuđen na smrt, prenosi Rojters.

Navodi se da se Soltani tereti za "udruživanje protiv unutrašnje bezbijednosti zemlje i propagandne aktivnosti protiv režima", ali su iz pravosuđa pojasnili da se smrtna kazna ne primjenjuje na takve optužbe ukoliko ih sud potvrdi. Soltani je pritvoren u centralnom zatvoru u Karadžu, navodi se u izveštaju.

Soltani (26), zaposleni u prodavnici odjeće, uhapšen je prošlog četvrtka u Karadžu, gradu sjeverozapadno od Teherana, nakon učešća u protestima. Organizacije za ljudska prava i Soltanijevi rođaci saopštili su u ponedeljak da je njegovo pogubljenje bilo zakazano za juče, ali da je odloženo.

Neizvijesnost za porodicu

Od njegovog hapšenja, porodica je dobijala vrlo malo informacija o njegovom stanju, osim kratke posjete prije očekivanog pogubljenja. U srijedu, nekoliko sati nakon zakazanog termina, zatvorske vlasti su ih telefonom obavijestile da je pogubljenje odloženo, bez dodatnih detalja.

Govoreći prije odlaganja, Somaje, 45-godišnja bliska Soltanijeva rođaka koja živi u inostranstvu, izjavila je:

"Razgovarala sam sa njegovom užom porodicom juče i sve što znam jeste da su pokušavali da ga posjete u zatvoru. Nisam spavala dva dana."

Somaje i ostali članovi porodice čekali su vijesti do zore, znajući da iranske vlasti pogubljenja obično izvršavaju u vrijeme jutarnjeg poziva na molitvu.

"Ne mogu da prestanem da mislim na Erfana. Neizvijesnost me ubija", rekla je Somaje kroz suze i dodala:

"Kako neko može imati srca da stavi omču oko vrata tako dobrog djeteta i pošalje ga u smrt?"

Simbol otpora

Soltani je postao simbol otpora za iranske aktiviste dok vlasti pojačavaju obračun sa nacionalnim protestnim pokretom. Organizacije za ljudska prava strahuju da postoji mnogo sličnih slučajeva koji su nepoznati zbog prekida interneta u Iranu, ali ističu da njegov slučaj ukazuje na brzinu kojom vlasti osuđuju demonstrante.

Prema američkoj novinskoj agenciji Human Rights Activists, u poslednje dvije nedelje uhapšeno je više od 18.000 ljudi, a najmanje 2.571 osoba je ubijena. Protesti su počeli 28. decembra nakon naglog pada vrijednosti nacionalne valute, a od tada su se proširili širom zemlje i uključili zahtjeve za političkim reformama.

Glavni iranski sudija u srijedu je nagovijestio da će suđenja i pogubljenja biti brzi, izjavivši državnim medijima:

"Moramo to učiniti sada", kako bi se uticalo na demonstrante. Drugi pravosudni zvaničnici najavili su da će demonstranti biti optuženi kao "neprijatelji Boga", što je krivično djelo kažnjivo smrću.

Prema norveškoj organizaciji Iran Human Rights, Iran je prošle godine pogubio najmanje 1.500 ljudi.

Ko je Erfan Soltani?

Soltani je porodici rekao da je nekoliko sati prije hapšenja primio poziv iranske obavještajne službe, koji je ignorisao. Uprkos prijetnjama bezbjednosnih službi, nastavio je da učestvuje u protestima.

"Naš Erfan je dijete koje je nevino i mirno želi da ostvari svoja prava. To je sve što je učinio. Pridružio se svojim sunarodnicima kako bi mirno protestovao", rekli su.

Soltani radi u prodavnici odjeće, a njegove strasti su moda, fitnes i teheranski fudbalski klub Persepolis FC. Porodica ga je opisala kao "najljubaznijeg brata" i "najboljeg prijatelja svoje majke".

"On je neko ko mi je izuzetno drag, hrabro dijete, dijete koje nikada ne bi pribjeglo nasilju, nevjerovatno mirna i divna duša koja mi znači više nego što mogu riječima da izrazim. Molim vas, svijete, pomozite da spasimo naše dijete", apelovala je njegova rođaka.

