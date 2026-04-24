Američko Ministarstvo pravde namjerava da ubrza izvršenje smrtnih kazni na saveznom nivou i ponovo uvede streljanje, čime poništava Bajdenovu politiku i vraća oštrije mjere iz Trampovog mandata.

Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država objavilo je da namjerava da ubrza sprovođenje saveznih smrtnih kazni, što uključuje i proširenje metoda izvršenja kazne na streljačke vodove. Ova odluka predstavlja zaokret u politici koju je sprovodila administracija Džoa Bajdena, a koja je postepeno napuštala primenu smrtne kazne na saveznom nivou, piše CNN.

Nove smjernice Ministarstva

U saopštenju Ministarstva navodi se nekoliko ključnih promjena. Ponovo se uvodi protokol o smrtonosnoj injekciji koji se koristio tokom prvog mandata Donalda Trampa, a metode izvršenja proširuju se kako bi, osim injekcije, uključivale i streljanje. Takođe se najavljuje pojednostavljenje internih procedura s ciljem ubrzanja postupaka koji vode do izvršenja smrtne kazne.

Streljanje kao metoda

Smrt streljanjem trenutno je dozvoljena u pet američkih saveznih država za osuđenike koji su iscrpli sve pravne ljekove. U martu je u Južnoj Karolini na taj način pogubljen muškarac osuđen za dvostruko ubistvo, što je bilo četvrto takvo izvršenje kazne u SAD od 1970-ih godina.

Obrazloženje vršioca dužnosti državnog tužioca

Vršilac dužnosti državnog tužioca Tod Blanš izjavio je u petak kako prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost. "Prethodna administracija nije ispunila svoju dužnost zaštite američkog naroda jer je odbijala da sprovede i izvrši najstrožu kaznu protiv najopasnijih zločinaca, uključujući teroriste, ubice djece i ubice policajaca", rekao je Blanš. "Pod vođstvom predsjednika Trampa, Ministarstvo pravde ponovo sprovodi zakon i stoji uz žrtve."

Ministarstvo je takođe saopštilo da želi da "pojednostavi postupak traženja smrtnih kazni" i smanji broj godina koje prođu između izricanja presude i samog pogubljenja.