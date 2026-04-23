Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Ustavni sud Crne Gore donio je privremenu mjeru kojom je obustavio izručenje državljanina Sjedinjenih Američkih Država R.H.W, kako bi ispitao da li su sudovi valjano procijenili da li mu u toj zemlji u slučaju izručenja prijeti opasnost od smrtne kazne ili doživotnog zatvora bez mogućnosti uslovnog otpusta, prenosi CdM.

Ustavni sud je obaviješten da je podnosilac ustavne žalbe zatražio privremenu mjeru zabrane izručenja i od Evropskog suda za ljudska prava, koji postupa u skladu sa načelom supsidijarnosti, odnosno nakon što pojedinac isrcpi sva pravna sredstva koja su mu bila na raspolaganju u Crnoj Gori.

“Viši sud u Podgorici odobrio je izručenje radi vođenja krivičnog postupka za dva krivična djela zavjere radi izvršenja zločina. Istovremeno, odbio je izručenje radi vođenja postupka zbog sumnje da je izvršio dva ubistva iz finansijske koristi, ocijenivši da su za ta djela u pravnom sistemu SAD-a zaprijećene smrtna kazna ili doživotni zatvor bez uslovnog otpusta, čime bi izručenje moglo dovesti do povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima”, navodi Ustavni sud.

Odluku Višeg suda potvrdio je Apelacioni sud, odbivši žalbu kao neosnovanu.

Podnosilac ustavne žalbe tvrdi da, ograničenje izručenja na krivična djela zavjere u praksi ne bi imalo stvarni efekat, jer bi pred nadležnim sudom u Kaliforniji bio vođen jedinstveni postupak u kojem bi kazneni okvir bio određen i optužbama za ubistvo, što bi ga izložilo riziku od smrtne kazne ili doživotnog zatvora, penosi CdM.

“Obustavom izručenja Ustavni sud nije zauzeo konačan stav o osnovanosti ustavne žalbe, već je privremenom mjerom izručenje samo suspendovao, jer bi u slučaju da bude izručen a njegova ustavna žalba kasnije bude prihvaćena, nastupile neotklonjive štetne posljedice, pa zaštita njegovih ljudskih prava ne bi bila djelotvorna. Privremena mjera obustave izručenja SAD-u ostaje na snazi do donošenja konačne odluke po ustavnoj žalbi, koja se razmatra kao prioritetna”, navodi Ustavni sud.