Lideri svemirske industrije predviđaju da će ljudi živeti i raditi na Mesecu do kraja decenije, uz stalne baze početkom 2030-ih. Ulaganja u svemirsku ekonomiju i novu infrastrukturu obaraju rekorde.

Izvor: NASA

Ljudi će živjeti i raditi na Mjesecu već do kraja ove decenije, a početak 2030-ih mogao bi da donese i prve stalne baze, ocjenjuju lideri svemirske industrije. Ova predviđanja dolaze u trenutku kada ulaganja u svemir beleže rekordne iznose, a globalna trka za dominaciju u novoj „svemirskoj ekonomiji“ ubrzava.

Prve baze na Mjesecu već do 2030

Prema riječima Dylana Taylora, direktora kompanije Voyager Technologies, ljudi bi mogli da kroče na Mjesec do kraja 2020-ih, uz formiranje prvih funkcionalnih baza.

On očekuje da će te baze u početku biti jednostavne strukture, poput naduvavajućih staništa sa osnovnim sistemima za održavanje života.

Već početkom naredne decenije, kako kaže, Mjesec bi mogao da dobije i stalne stanovnike,piše CNBC

"Videćemo svetla na Mjesecu"

Taylor ide i korak dalje, pa predviđa da će oko 2032. ili 2033. godine biti moguće posmatrati svetla na Mjesecu sa Zemlje, što bi značilo da ljudi tamo žive i rade.

Takav razvoj događaja označio bi početak nove faze u istraživanju svemira, ali i otvaranje potpuno novog tržišta.

SAD dominiraju, svemirska ekonomija eksplodira

Sjedinjene Američke Države trenutno su vodeće u komercijalnom svemirskom sektoru, dok analitičari očekuju nagli rast takozvane „lunarne ekonomije“.

Kompanija SpaceX, koju vodi Elon Musk, razmatra izlazak na berzu, dok paralelno razvija planove za izgradnju samoodrživog grada na Mjesecu u narednih deset godina.

Istovremeno, Blue Origin najavila je da pauzira turističke letove kako bi fokus preusmjerila na trajno prisustvo na Mjesecu.

Državni novac pokreće industriju

Svemirski sektor dodatno podstiču ogromna javna ulaganja. Predsednik Donald Trump predložio je povećanje vojnog budžeta na 1,5 biliona dolara, dok su američko ratno vazduhoplovstvo i svemirske snage zatražile više od 300 milijardi dolara za 2027. godinu.

Takva sredstva dodatno ubrzavaju razvoj tehnologija koje će omogućiti dugoročni boravak ljudi van Zemlje.

Kraj Međunarodne svemirske stanice i novi projekti

Kompanija Voyager već radi na projektu Starlab, koji bi trebalo da zameni Međunarodna svemirska stanica nakon njenog planiranog gašenja 2030. godine.

Ovo je dio šire transformacije infrastrukture u svemiru, koja sve više postaje ključna za globalnu ekonomiju.

Ulaganja eksplodiraju, stižu i data centri u svemir

Svemir postaje nova destinacija za kritičnu infrastrukturu, uključujući telekomunikacione satelite i data centre.

Investicije u nisku orbitu Zemlje, koju NASA definiše kao prostor do 2.000 kilometara visine, dostigle su više od 45 milijardi dolara u 2025. godini, u odnosu na 25 milijardi godinu ranije.

Očekuje se da će data centri početi da funkcionišu u svemiru već u narednih pet godina, iako stručnjaci upozoravaju na tehničke izazove poput odvođenja toplote.

Svemir kao nova granica optimizma

Bivši kanadski premijer Justin Trudeau ocenio je da misije poput Artemis II predstavljaju veliki iskorak i inspiraciju u vremenu globalnih izazova.

Kako je naveo, upravo projekti poput osvajanja Meseca i budućih misija ka Marsu mogu vratiti entuzijazam i veru u napredak.

Svemirska industrija, koja je donedavno bila rezervisana za državne programe, sada ulazi u novu fazu ubrzanog razvoja, sa potencijalom da postane jedan od ključnih stubova globalne ekonomije u narednim decenijama.

