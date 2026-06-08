Ilon Mask mogao bi uskoro da postane prvi bilioner u istoriji čovječanstva. Prema navodima finansijskih medija, očekivano izlistavanje kompanije SpaceX na berzi moglo bi da poveća njegovo bogatstvo na više od bilion dolara i postavi rekord kakav do sada nije zabilježen.

Izvor: YouTube / Solving The Money Problem

Ilon Mask mogao bi narednih dana da postane prva osoba u istoriji čije bogatstvo premašuje bilion dolara. Prema navodima finansijskih medija, ključnu ulogu u tome moglo bi da ima očekivano izlistavanje kompanije SpaceX na berzi, koje se pominje za 12. jun.

SpaceX bi mogao da promijeni istoriju bogatstva

Prema navodima pojedinih finansijskih medija, kompanija SpaceX mogla bi 12. juna da izađe na berzu Nasdaq, uz procijenjenu vrijednost od oko 1,77 biliona dolara.

Ukoliko do izlistavanja dođe pod uslovima koji se trenutno pominju, vrijednost udjela Ilona Maska u kompaniji mogla bi naglo da poraste, čime bi njegovo ukupno bogatstvo premašilo granicu od jednog biliona dolara.

Finansijski analitičari navode da bi to bio prvi slučaj u modernoj istoriji da bogatstvo jednog čovjeka dostigne takav nivo.

Od ivice bankrota do svemirskog giganta

Mask je SpaceX osnovao 2002. godine koristeći novac zarađen nakon prodaje kompanije PayPal.

Početak nije bio lak. Tri od prve četiri rakete Falcon 1 završile su neuspješno, a kompanija se 2008. godine našla na ivici opstanka.

Preokret je uslijedio nakon uspješnog četvrtog lansiranja, koje je omogućilo SpaceX-u da nastavi razvoj. Tokom narednih godina kompanija je postala vodeći privatni igrač u svemirskoj industriji.

Danas SpaceX razvija rakete Falcon, svemirski brod Starship, satelitsku internet mrežu Starlink i sarađuje sa NASA na transportu astronauta do Međunarodne svemirske stanice.

Starlink i Mars u centru velikih očekivanja

Analitičari smatraju da procijenjena vrijednost SpaceX-a nije zasnovana samo na sadašnjim prihodima kompanije.

Veliki deo optimizma investitora povezan je sa Starlink mrežom, koja pruža satelitski internet širom svijeta, ali i sa Maskovim dugoročnim planovima vezanim za istraživanje i kolonizaciju Marsa.

Upravo zbog toga mnogi investitori vide SpaceX kao kompaniju čija bi vrijednost mogla dodatno da raste tokom narednih godina.

Ne bi se obogatio samo Mask

Potencijalno izlistavanje SpaceX-a moglo bi značajno da poveća bogatstvo i drugih visokih rukovodilaca kompanije.

Među njima su predsjednica kompanije Gvin Šotvel i finansijski direktor Bret Džonsen, za koje se procjenjuje da bi zahvaljujući akcijama koje posjeduju mogli da postanu milijarderi.

Pored njih, veliki broj zaposlenih poseduje akcije kompanije stečene tokom godina rada, pa bi izlazak na berzu mogao da stvori i hiljade novih milionera.

Bogatstvo postoji uglavnom na papiru

Stručnjaci ističu da bi eventualni bilion dolara bogatstva uglavnom bio vezan za vrijednost akcija i vlasničkih udjela, a ne za gotov novac.

Najveći dio Maskove imovine nalazi se u akcijama njegovih kompanija, uključujući Teslu i SpaceX, pa bi njihova tržišna vrijednost direktno uticala na procjenu njegovog bogatstva.

Zbog toga analitičari naglašavaju da bi eventualni rekord predstavljao istorijsku procjenu vrijednosti imovine, a ne novac koji bi mogao odmah da bude pretvoren u gotovinu.

Konačna odluka tek pred izlazak na berzu

Iako se 12. jun pominje kao datum izlistavanja SpaceX-a na Nasdaqu, uslovi i konačna vrijednost kompanije mogu biti promenjeni do samog izlaska na berzu.

Zbog toga finansijski stručnjaci upozoravaju da bi konačna procjena bogatstva Ilona Maska zavisila od tržišne reakcije i vrijednosti akcija nakon početka trgovanja.

Ipak, ukoliko se trenutne projekcije ostvare, svijet bi mogao da dobije prvog bilionera u istoriji.

(MONDO)