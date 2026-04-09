Astronauti misije Artemis II razgovarali su o izazovima života u svemiru i emotivnim trenucima tokom istorijskog preleta Mjeseca.

Posada misije Artemis II, na putu kući nakon istorijskog preleta Mjeseca koji ih je odveo dalje od Zemlje nego što su to ljudi ikada uradili, razgovarala je sa urednicom za nauku Bi-Bi-Sija Rebekom Morel, piše Bi-Bi-Si .

Astronauti Kristina Koh i DŽeremi Hansen govorili su o izazovima života u ograničenom svemiru, ključnim trenucima misije i uspomenama koje će poneti sa sobom. To su najvažniji delovi razgovora. Kristina Koh je rekla da će joj najviše nedostajati drugarstvo. Vezu koja se razvila između članova posade opisala je kao vezu između braće i sestara.

Život u kapsuli Orion

Govoreći o svom boravku na brodu Orion tokom desetodnevne misije, astronauti su govorili veoma otvoreno. Specijalista misije Kristina Koh bavila se tehničkim aspektima života u svemiru, podsećajući na prethodne popravke sistema za održavanje života.

"Ponosno sebe nazivam 'svemirskim vodoinstalaterom'. Volim da kažem da je to vjerovatno najvažniji dio opreme na svemirskoj letjelici. Tako da smo svi osetili olakšanje kada se ispostavilo da je sve u redu", rekla je.

Njen kolega DŽeremi Hansen je naglasio važnost privatnosti, čak i u svemiru.

"Kao posada, imamo dosta sreće što imamo toalet sa vratima na ovoj maloj letjelici. To je jedino mjesto tokom misije gdje možemo da odemo i osjetimo se kao da smo zaista sami na trenutak“, dodao je, prenosi Index.

Ključni tehnički i emotivni trenuci

Tokom misije, posada je postigla nekoliko značajnih dostignuća. Oborili su rekord za udaljenost od Zemlje koji je postavila misija Apolo 13, putujući dalje od naše planete nego bilo koji čovek u istoriji.

U čast supruge komandanta Rida Vajzmana, posada je ranije neimenovani krater u blizini kratera Gluško nazvala "Kerol".

DŽeremi Hansen je takođe opisao neobičan pogled na Mjesec. Opisao je kako tamna strana Mjeseca ima zelenkastu nijansu na nekim visoravnima i izgleda mnogo smeđkasto od sirastog bijelog sjaja koji vidimo sa Zemlje.

Posebno emotivan trenutak bio je prekid komunikacije koji je trajao 40 minuta dok je letelica prolazila iza Mjeseca. Kristina Koh je opisala taj period kao "njihovo vrijeme nasamo sa Mjesecom", šaljivo dodajući da glavni zadatak u to vrijeme nije bio da se bore oko toga ko će dobiti mjesto pored prozora.