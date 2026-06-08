Crna Gora je ostvarila izuzetan uspjeh na evropskoj turističkoj mapi, zauzevši prvo mjesto među evropskim destinacijama po reputaciji i zadovoljstvu posjetilaca, prema podacima Evropske turističke komisije za april 2026. godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Sa ocjenom 9,22 od mogućih 10, naša država po prvi put se našla na samom vrhu liste, ispred brojnih tradicionalnih turističkih sila Evrope, piše Pobjeda.

Ovo priznanje potvrda je višegodišnjeg ulaganja u razvoj turističke infrastrukture, unapređenje kvaliteta usluga, edukaciju kadrova i očuvanje prirodnih bogatstava po kojima je Crna Gora prepoznata širom svijeta. Od veličanstvenog Bokokotorskog zaliva i istorijskih gradova na primorju, preko netaknute prirode sjevera, do pješčanih plaža Ulcinja, Crna Gora nudi jedinstven spoj prirodnih ljepota, kulture i gostoprimstva.

Posebno je značajno što se visoka ocjena temelji na zadovoljstvu samih turista, koji su Crnu Goru prepoznali kao destinaciju kojoj se rado vraćaju. Upravo to pokazuje da posjetioci ne dolaze samo zbog atraktivnih fotografija i preporuka, već zbog autentičnog iskustva koje ova mala mediteranska država pruža.

Da ljepote Crne Gore ostavljaju snažan utisak na svjetske lidere, potvrđuje i nedavna posjeta španskog premijera Pedro Sánčez. Oduševljen prirodnim ljepotama, atmosferom i ambijentom Tivta i crnogorskog primorja, Sančez je nakon boravka u Crnoj Gori javno preporučio građanima Španije da za svoj odmor izaberu upravo Crnu Goru. Njegove riječi predstavljaju dodatnu promociju zemlje na jednom od najvećih evropskih turističkih tržišta i potvrđuju da Crna Gora sve više privlači pažnju međunarodne javnosti.

Turistički stručnjaci ističu da je ovo priznanje prilika koju treba iskoristiti za dalji razvoj održivog turizma, uz očuvanje prirodnih resursa i autentičnosti destinacije. Sve veći broj turista traži upravo ono što Crna Gora može da ponudi – netaknutu prirodu, sigurnost, gostoprimstvo i jedinstven doživljaj Mediterana.

U vremenu kada se turističke destinacije širom Evrope bore za pažnju putnika, Crna Gora je uspjela da se izdvoji i postane simbol kvalitetnog odmora, potvrđujući da njena turistička budućnost ima izuzetno snažne temelje, piše Pobjeda.