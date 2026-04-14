Zbog tehničkih i programskih problema, ruske misije na Mjesec ponovo su odložene.

Rusija je ponovo odložila ključne misije na Mjesec, što predstavlja ozbiljan udarac njenom svemirskom programu. U trenutku kada druge sile ubrzavaju istraživanja, ruski planovi ponovo kasne.

Kako prenosi Interfaks, lansiranja misija Luna-28, Luna-29 i Luna-30 pomjerena su za period od 2032. do 2036. godine. Ovu informaciju iznio je potpredsjednik Ruske akademije nauka Sergej Černišev.

Nije poznato kada su ove misije prvobitno bile planirane, ali je jasno da se problemi gomilaju. Nova odlaganja dolaze nakon ranijih pomjeranja, kao i neuspeha misije Luna-25, koja se 2023. godine srušila na površinu Mjeseca.

Uprkos tome, Rusija istraživanje Mjeseca i dalje vidi kao strateški važan cilj. Nakon neuspjele misije, čelnik Roskosmos-a poručio je da je u toku trka za razvoj i iskorišćavanje resursa na Mjesecu.

Sovjetski Savez je nekada bio pionir svemirskih istraživanja, ali je ruski program u post-sovjetskom periodu značajno oslabio. Danas zaostaje za Sjedinjenim Američkim Državama, ali i sve više za Kinom.

Razlika je posebno vidljiva ovih dana. Četiri astronauta iz NASA-ine misije Artemis II letjela su oko Mjeseca prvi put posle više od 50 godina i stigla dalje nego bilo koja ljudska posada do sada.