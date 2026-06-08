Neto javni dug Crne Gore na jednom je od najnižih nivoa od 2014. godine, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu finansija, Tarik Turković.

Izvor: MONDO

“Prema posljednjem izvještaju Ministarstva finansija, neto javni dug Crne Gore u odnosu na BDP iznosi 52 odsto. Poređenja radi, na kraju 2014. godine taj odnos je iznosio 58,48 odsto i od tada je neto javni dug u odnosu na BDP po godinama varirao, dostigao vrhunac od 84,49 odsto u 2020. godini, a zatim je kontinuirano smanjivan”, objavio je Turković na mreži X.

U prvom kvartalu 2026. godine, javni dug se, kako navodi, nalazi na nivou od 52 odsto, među najnižim zabilježenim vrijednostima u posljednjih 12 godina.

“Ključni pokazatelj koji najbolje odražava stvarnu zaduženost jedne države jeste upravo odnos neto javnog duga prema BDP-u, jer pokazuje koliki teret dug predstavlja u odnosu na snagu ekonomije. Posebno je značajno što je ovaj rezultat ostvaren nakon sprovođenja programa Evropa sad, uprkos brojnim kritikama i tvrdnjama da će doći do nekontrolisanog rasta zaduženosti. Mislim da je danas većini jasno kuda ide Crna Gora”, poručio je Turković.