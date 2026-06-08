Neto javni dug Crne Gore na jednom je od najnižih nivoa od 2014. godine, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu finansija, Tarik Turković.
“Prema posljednjem izvještaju Ministarstva finansija, neto javni dug Crne Gore u odnosu na BDP iznosi 52 odsto. Poređenja radi, na kraju 2014. godine taj odnos je iznosio 58,48 odsto i od tada je neto javni dug u odnosu na BDP po godinama varirao, dostigao vrhunac od 84,49 odsto u 2020. godini, a zatim je kontinuirano smanjivan”, objavio je Turković na mreži X.
U prvom kvartalu 2026. godine, javni dug se, kako navodi, nalazi na nivou od 52 odsto, među najnižim zabilježenim vrijednostima u posljednjih 12 godina.
“Ključni pokazatelj koji najbolje odražava stvarnu zaduženost jedne države jeste upravo odnos neto javnog duga prema BDP-u, jer pokazuje koliki teret dug predstavlja u odnosu na snagu ekonomije. Posebno je značajno što je ovaj rezultat ostvaren nakon sprovođenja programa Evropa sad, uprkos brojnim kritikama i tvrdnjama da će doći do nekontrolisanog rasta zaduženosti. Mislim da je danas većini jasno kuda ide Crna Gora”, poručio je Turković.
Neto javni dug Crne Gore na jednom od najnižih nivoa od 2014. godine— Tarik Turkovic (@TarikTurkovic4)June 8, 2026
Prema posljednjem izvještaju Ministarstva finansija, neto javni dug Crne Gore u odnosu na BDP iznosi 52%. Poređenja radi, na kraju 2014. godine taj odnos je iznosio 58,48% i od tada je neto javni dug u odnosu…pic.twitter.com/iXAU7lvhiZ