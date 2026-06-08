Iz resora kojim upravlja Damjan Ćulafić su kazali da su radi tačnog i potpunog informisanja javnosti željeli da da ukažu na nekoliko činjenica koje nisu adekvatno predstavljene u tekstu, prenose Vijesti.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Informacija da će u zoni Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) biti skladišten kontaminirani materijal iz Brodogradilišta Bijela nije tačna i ne odražava važeću plansku i projektnu dokumentaciju, kazali su iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) reagujući na tekst Centra za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CIN-CG) koji je u nedjelju 7. juna objavljen na portalu Vijesti pod naslovom "Otrov ostaje u KAP-u? Glavni grad i EPA se protive projektu Vlade za sanaciju opasnog otpada u zetskoj ravnici".

Iz resora kojim upravlja Damjan Ćulafić su kazali da su radi tačnog i potpunog informisanja javnosti željeli da da ukažu na nekoliko činjenica koje nisu adekvatno predstavljene u tekstu, pišu Vijesti.

Ostatak reagovanja prenosimo integralno:

"Prije svega, informacija da će u toj zoni biti skladišten kontaminiran materijala iz Brodogradilišta Bijela nije tačna i ne odražava važeću plansku i projektnu dokumentaciju.

Mogućnost odlaganja kontaminiranog materijala iz Brodogradilišta Bijela na lokaciji u zoni KAP-a postojala je u ranijim fazama planiranja, ali je ova opcija naknadno isključena iz važeće planske dokumentacije. Na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore iz decembra 2025. godine, iz Državnog plana upravljanja otpadom za period 2025–2029. godine brisana je odredba kojom je lokacija u sklopu KAP-a bila predložena za privremeno odlaganje ove vrste otpada. O navedenim izmjenama blagovremeno su informisani svi relevantni partneri, uključujući i Svjetsku banku, kao i javnost.

Dodatno, u nacrtu Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo nije predviđeno niti razmatrano korišćenje kontaminiranog materijala iz Brodogradilišta Bijela za sanaciju neuređene deponije u zoni KAP-a. Uvidom u predmetni dokument može se nedvosmisleno utvrditi da takvo rješenje nije dio projekta.

Želimo da ispravimo i navode koji se odnose na prethodno obezbijeđena sredstva iz zajma Svjetske banke za sanaciju predmetne lokacije. Suprotno tvrdnjama iznijetim u tekstu, sredstva nijesu ostala neiskorišćena zbog nedostataka u projektnoj ili tehničkoj dokumentaciji. Ključni razlog zbog kojeg aktivnosti sanacije nijesu realizovane u okviru prethodnog zajma bio je neriješen imovinsko-pravni status lokacije, odnosno činjenica da se predmetna lokacija nalazila u privatnom vlasništvu, što je predstavljalo prepreku za realizaciju planiranih investicija.

Budući da se autor teksta poziva na restrukturiranje prethodnog zajma Svjetske banke, bilo bi očekivano da su prije objavljivanja konsultovana zvanična dokumenta i obrazloženja koja jasno ukazuju na razloge zbog kojih sredstva nijesu iskorišćena. Jednako tako, uvid u nacrt Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo, koji je javnosti dostupan na web portalu Ministartva, pokazao bi da korišćenje kontaminiranog materijala iz Brodogradilišta Bijela za sanaciju deponije u zoni KAP-a nije predviđeno.

Takođe, u dijelu koji se odnosi na troškove izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo, napominjemo da ovom Ministarstvu nije dostavljen upit za ovu informaciju uoči objavljivanja teksta. U slučaju da je upit bio upućen, relevantni podaci bili bi blagovremeno dostavljeni, u skladu sa principima transparentnosti i dostupnosti informacija od javnog značaja.

Smatramo da je od posebnog značaja da se pitanja od javnog interesa, naročito ona koja se odnose na zaštitu životne sredine i realizaciju međunarodno finansiranih projekata, predstavljaju na osnovu provjerenih činjenica i važeće dokumentacije. Samo na taj način javnost može biti objektivno i potpuno informisana o aktivnostima koje sprovode nadležne institucije i međunarodni partneri.

Ministarstvo ostaje posvećeno transparentnom informisanju javnosti i blagovremeno će objavljivati sve relevantne informacije u vezi sa sanacijom ekoloških opterećenja i unapređenjem sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori.

U tom kontekstu, obavještavamo javnost da će ažurirani Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo biti objavljen tokom naredne sedmice. Navedeni dokument biće dopunjen novim analizama koje je izvršio CETI, kao i svim pristiglim komentarima tokom javne rasprave, zajedno sa odgovorima na iste", naveli su iz MERS-a, javljaju Vijesti.

Ostatak reagovanja prenosimo integralno:

"Prije svega, informacija da će u toj zoni biti skladišten kontaminiran materijala iz Brodogradilišta Bijela nije tačna i ne odražava važeću plansku i projektnu dokumentaciju.

Mogućnost odlaganja kontaminiranog materijala iz Brodogradilišta Bijela na lokaciji u zoni KAP-a postojala je u ranijim fazama planiranja, ali je ova opcija naknadno isključena iz važeće planske dokumentacije. Na osnovu zaključaka Vlade Crne Gore iz decembra 2025. godine, iz Državnog plana upravljanja otpadom za period 2025–2029. godine brisana je odredba kojom je lokacija u sklopu KAP-a bila predložena za privremeno odlaganje ove vrste otpada. O navedenim izmjenama blagovremeno su informisani svi relevantni partneri, uključujući i Svjetsku banku, kao i javnost.

Dodatno, u nacrtu Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo nije predviđeno niti razmatrano korišćenje kontaminiranog materijala iz Brodogradilišta Bijela za sanaciju neuređene deponije u zoni KAP-a. Uvidom u predmetni dokument može se nedvosmisleno utvrditi da takvo rješenje nije dio projekta.

Želimo da ispravimo i navode koji se odnose na prethodno obezbijeđena sredstva iz zajma Svjetske banke za sanaciju predmetne lokacije. Suprotno tvrdnjama iznijetim u tekstu, sredstva nijesu ostala neiskorišćena zbog nedostataka u projektnoj ili tehničkoj dokumentaciji. Ključni razlog zbog kojeg aktivnosti sanacije nijesu realizovane u okviru prethodnog zajma bio je neriješen imovinsko-pravni status lokacije, odnosno činjenica da se predmetna lokacija nalazila u privatnom vlasništvu, što je predstavljalo prepreku za realizaciju planiranih investicija.

Budući da se autor teksta poziva na restrukturiranje prethodnog zajma Svjetske banke, bilo bi očekivano da su prije objavljivanja konsultovana zvanična dokumenta i obrazloženja koja jasno ukazuju na razloge zbog kojih sredstva nijesu iskorišćena. Jednako tako, uvid u nacrt Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo, koji je javnosti dostupan na web portalu Ministartva, pokazao bi da korišćenje kontaminiranog materijala iz Brodogradilišta Bijela za sanaciju deponije u zoni KAP-a nije predviđeno.

Takođe, u dijelu koji se odnosi na troškove izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo, napominjemo da ovom Ministarstvu nije dostavljen upit za ovu informaciju uoči objavljivanja teksta. U slučaju da je upit bio upućen, relevantni podaci bili bi blagovremeno dostavljeni, u skladu sa principima transparentnosti i dostupnosti informacija od javnog značaja.

Smatramo da je od posebnog značaja da se pitanja od javnog interesa, naročito ona koja se odnose na zaštitu životne sredine i realizaciju međunarodno finansiranih projekata, predstavljaju na osnovu provjerenih činjenica i važeće dokumentacije. Samo na taj način javnost može biti objektivno i potpuno informisana o aktivnostima koje sprovode nadležne institucije i međunarodni partneri.

Ministarstvo ostaje posvećeno transparentnom informisanju javnosti i blagovremeno će objavljivati sve relevantne informacije u vezi sa sanacijom ekoloških opterećenja i unapređenjem sistema upravljanja otpadom u Crnoj Gori.

U tom kontekstu, obavještavamo javnost da će ažurirani Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i društvo biti objavljen tokom naredne sedmice. Navedeni dokument biće dopunjen novim analizama koje je izvršio CETI, kao i svim pristiglim komentarima tokom javne rasprave, zajedno sa odgovorima na iste", naveli su iz MERS-a.