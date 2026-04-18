Ormuski moreuz ostaje zatvoren dokle god ga blokira američka mornarica.

Iran i iranska revolucionarna vojska su definitivno prelomili - Ormuski moreuz ostaje zatvoren dokle god ga blokira američka mornarica, javlja "Skaj Njuz". Američka mornarica od 13. aprila blokira sve iranske luke i prilaze Ormuskom moreuzu, a američki predsjednik Donald Tramp je u petak 17. aprila najavio da će blokada da traje i dalje bez obzira na jučerašnje otvaranje Ormuskog moreuza.

U međuvremenu je Iran danas ponovo zatvorio Ormuski moreuz, čak je i pucano na brodove koji su htjeli da prođu tuda. Sada je i zvanično saopšteno da će on ostati zatvoren sve dok Sjedinjene Države ne okončaju blokadu.