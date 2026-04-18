Tramp saopštio da Iran više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz

Američki predsjednik Donald Tramp je imao 10 objava u periodu od oko sat vremena na svojoj društvenoj mreži "Truth social" otkad je Iran saopštio je Ormuski moreuz ponovo otvoren. Sada je objavio da "Iran više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz".

"Iran je pristao da više nikada neće zatvoriti Ormuski moreuz. Više neće koristiti kao oružje protiv cijelog svijeta", objavio je Tramp.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, od 13. aprila američka mornarica blokirala je prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu, od 16. aprila je privremeni prekid vatre između Izraela i Libana, a od 17. aprila je Ormuski moreuz ponovo otvoren.

Njegovim otvaranjem došlo je do pada cijene nafte.