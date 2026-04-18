Nakon primirja na Bliskom istoku, američki predsjednik šalje oštre poruke – Teheran njegove tvrdnje naziva neprihvatljivim

Američki predsjednik Donald Trump odbacio je mogućnost uvođenja putarine za prolazak kroz Ormuski moreuz, uprkos ranijim izjavama koje su sugerisale drugačiji stav.

Odgovarajući na pitanje novinara, Tramp je bio izričit: “Ne. Nikako. Ne. Ne. Neće biti putarina.”

Ovakav stav dolazi nakon što je početkom mjeseca bio otvoreniji za tu ideju, kada je rekao: “Šta kažete da mi naplaćujemo putarinu? Radije bih to uradio nego da im dozvolim da ih imaju. Mi smo pobjednici.”

Ormuski moreuz bio je u centru tenzija nakon američko-izraelskih udara na Iran, kada je Teheran praktično blokirao prolaz i uslovio njegovo otvaranje pravom na naplatu takse. Ipak, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi saopštio je da je moreuz ponovo otvoren za komercijalne brodove tokom desetodnevnog primirja koje su postigli Izrael i Liban.

Istovremeno, Tramp je poručio da će Sjedinjene Američke Države doći do iranskih zaliha visoko obogaćenog uranijuma, upozoravajući da bi to moglo biti učinjeno i silom ukoliko pregovori ne uspiju.

“Uzećemo ga zajedno s njima jer ćemo postići dogovor. Kada imate dogovor, nema potrebe za sukobom”, kazao je Tramp, naglašavajući da za to neće biti potrebni američki vojnici na terenu.

Kasnije je na skupu dodatno pojasnio da SAD žele da preuzmu ono što je nazvao “nuklearnom prašinom”, misleći na obogaćeni uranijum, iako taj termin nije zvanično priznat u nuklearnoj industriji.

Iz Teherana su brzo reagovali, ocjenjujući Trampove izjave kao “alternativne činjenice”. Visoki iranski zvaničnici negirali su da je Iran pristao da preda zalihe uranijuma SAD, poručujući da je takav zahtjev “neprihvatljiv” i suprotan međunarodnom pravu.

Dodatno, Tramp je upozorio da bi primirje moglo biti prekinuto ukoliko se do srijede ne postigne mirovni sporazum.

“U tom slučaju, nažalost, moraćemo ponovo da počnemo da bacamo bombe”, rekao je američki predsjednik, dodatno podižući tenzije u regionu.