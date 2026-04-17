Iran prijeti Sjedinjenim Državama ponovnim zatvaranjem Ormuskog moreuza jer tvrde da će druga strana prekršiti dogovor o prekidu vatre.

Portparol iranskog ministra spoljnih poslova Esmail Bagei je ponovo javno zaprijetio zatvaranjem Ormuskog moreuza iako je on danas ponovo otvoren i oslobođen za prolaz komercijalnih brodova i naftnih tankera, prenosi "Skaj Njuz". Iran je ranije u toku dana zaprijetio ponovnim zatvaranjem Ormuskog moreuza ako američka mornarica nastavi sa blokadom iranskih luka i prilaza Ormuskom moreuzu.

"Ako druga strana izabere da prekrši odredbe dogovora, što djeluje da će uraditi, i ako se nastavi pomorska blokada, Islamska Republika će odgovoriti na odgovarajući način. Nema sumnje u to. Sjedinjene Države imaju neke kontradiktorne stavove", saopštio je portparol iranskog ministra spoljnih poslova.

Američki predsjednik Donald Tramp je potvrdio da će se, uprkos otvaranju Ormuskog moreuza, nastaviti blokada prilaza tom moreuzu i iranskih luka. Najavio je i da će Iran i Sjedinjene Države zajedno ukloniti mine.