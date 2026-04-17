Tramp najavio da će Iran i Sjedinjene Države zajedno ukloniti mine iz Ormuskog moreuza, da će povratiti iransku nuklearnu prašinu i da bi mogao da posjeti Pakistan po okončanju pregovora.

Izvor: YouTube/ET Now

Američki predsjednik Donald Tramp je u razgovoru za "Rojters" komentarisao aktuelno stanje u ratu na Bliskom istoku. Iran je danas saopštio da je ponovo otvoren Ormuski moreuz što je potvrdio i američki predsjednik, ali je onda procurila nova pretnja Irana da će ponovo zatvoriti Ormuski moreuz ukoliko se nastavi blokada iranskih luka i prilaza moreuzu.

Kao ključnu stvar je istakao da će Sjedinjene Države pokupiti svu nuklearnu prašinu koja se nalazi u Iranu i da će je transportovati do svoje teritorije. Iran navodno posjeduje oko 900 kilograma uranijuma koji je obogaćen oko 60 odsto.

"Završićemo to zajedno. Riješićemo sa Iranom, postepeno ćemo doći sa mašinerijom i vratićemo to u Sjedinjene Države.

Mislim da ćemo brzo sklopiti dogovor. Dobro se slažemo sa Iranom", rekao je Tramp i najavio mogućnost sporazuma tokom predstojećeg vikenda.

Najavio je i da će Iran i Sjedinjene Države zajedno ukloniti sve mine iz Ormuskog moreuza. Spomenuo je i mogućnost odlaska u Islamabad u Pakistanu kada se završe pregovori.