Nakon napada u školi u Kahramanmarašu pojavili su se snimci za koje se tvrdi da prikazuju 14-godišnjeg učenika, osumnjičenog za napad, kako ranije vježba gađanje u streljani.

Izvor: X/@serbestiyetweb

U oružanom incidentu u školi Ajser Čalik u Kahramanmarašu poginulo je deset osoba, dok je 16 ranjeno. Nakon napada pojavili su se snimci za koje se tvrdi da prikazuju napadača, 14-godišnjeg učenika osmog razreda, kako ranije vježba gađanje u streljani.

Napadač je identifikovan kao Isa Aras Mersinli, koji je nakon događaja stradao, dok su njegovi roditelji privedeni. Prema navodima turskih medija, njegov otac, Ugur Mersinli, izjavio je da je sina vodio u streljanu i pokazivao mu kako se koristi oružje, a jedan od snimaka iz tog perioda prikazuje dečaka tokom vežbe pucanja uz nadzor druge osobe.

Kahramanmaraş'taki saldırganın atış talimi görüntüleri ortaya çıktı.



9 insanı öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin, emniyet müdürü olan babası Uğur Mersinli'yle birlikte poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaşıldı.https://t.co/MoVD4laaUU



Tutuklanan Uğur…pic.twitter.com/W41B5SeuFi — serbestiyet (@serbestiyetweb)April 16, 2026

Takođe se pojavio i dodatni snimak iz škole, za koji se ne zna tačno kada je nastao, na kojem se vidi učenik kako se neobično ponaša i imitira pokrete koji podsećaju na rukovanje oružjem dok se nalazi sa vršnjakom u učionici.

Videoyu İnceledim sizin gibi, bir şey dikkatimi çekti.



Videoyu çeken öğretmen arkadaşlar!

Kamera kadrajına kızı değil arkadaki kişiyi alıyor ve ona doğru ortalamaya çalışıyor, diğer çocuklar anlamasın diye kamerayı korkak hareket ettiriyor.



Muhtemelen önce okul yönetimine…pic.twitter.com/6WbbtNHlMo — Mert Armağan (@MertArmagan53)April 15, 2026

Jedan od učenika opisao ga je kao povučenog i opsesivnog, navodeći da je često imitirao ono što vidi i da je imao problematično ponašanje, uključujući i sukobe sa drugima, te je ukazao na potrebu za većim obezbjeđenjem u školi.

Uzor mu je bio masovni ubica

Prema pisanju medija, navodi se i da je na njegovom Vocap profilu bila fotografija američkog masovnog ubice Eliota Rodžera, koji je 2014. godine izvršio napad u Kaliforniji. Policija je saopštila da je istraga u toku i da se analiziraju digitalni tragovi, prenosi Hurriyet.

Ministarstvo nacionalnog obrazovanja Turske je saopštilo da je poslalo inspektore u Kahramanmaraš kako bi istražili okolnosti napada. Ovaj događaj se dogodio ubrzo nakon sličnog incidenta u drugom turskom gradu, gdje je bivši učenik ranio više ljudi pa izvršio samoubistvo tokom pokušaja hapšenja.