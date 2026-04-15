Najmanje četiri osobe su ubijene, a više od 20 ranjeno u pucnjavi u srednjoj školi u Turskoj, dok identitet napadača i motiv i dalje nisu poznati.

Najmanje četiri osobe su poginule, a 20 je ranjeno u pucnjavi u školi u Turskoj. To je drugi ovakav napad za samo dva dana u ovoj zemlji.

Oružani napad se dogodio u Srednjoj školi Ajser Čalik u Karamanmarašu, javlja "Dejli mejl".

Nakon prvih izvještaja o pucnjavi, ekipe Hitne pomoći su odmah poslate na lice mjesta.

Kahramanmaraş Onikişubat’taki Ayser Çalık Ortaokulu’na yapılan saldırının gerçekleştiği anlar. Olayda can kaybı ve yaralıların bulunduğu bilgisi var.#SonDakika#Kahramanmaraş#Saldırıpic.twitter.com/qZwsklCWCp — BlinkFeed (@BlinkFeeds)April 15, 2026

Otkriveni detalji o napadaču

Guverner Karamanmaraša Mukerem Unluer otkrio je detalje o napadaču.

- Napadač je učenik osmog razreda. Njegov otac je bivši policajac. Vjeruje se da je uzeo očevo oružje. Poginule su četiri osobe - jedan nastavnik i troje učenika - rekao je Unluer za turski "Si-En-En".

Unluer je naveo da je učenik sakrio očev pištolj u ranac prije nego što je započeo napad, javio je Rojters.

Ovo se dešava samo dan nakon što je bivši učenik (19) upao u školu u turskom okrugu Siverek i ranio 16 ljudi, nakon čega je izvršio samoubistvo prilikom pokušaja hapšenja.

Pucnjave u školama su veoma rijetke u Turskoj.