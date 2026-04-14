Naoružani napadač otvorio je vatru u školi na jugoistoku Turske, ranivši 16 osoba prije nego što je izvršio samoubistvo.

Izvor: YouTube/screebshot/Travelgramers

Naoružani napadač je u utorak otvorio vatru u jednoj srednjoj školi na jugoistoku Turske, pri čemu je ranjeno najmanje 16 osoba, među kojima su i učenici, prenijeli su lokalni mediji. Nakon toga, napadač je presudio sam sebu.

Specijalne bezbjednosne snage, koje su raspoređene u školi u okrugu Siverek u provinciji Šanlijurfa, evakuisale su učenike, dok su u toku napori da se napadač ubijedi da se preda, prenijela je privatna televizija NTV. Na televizijskim snimcima vide se vozila hitne pomoći koja dežuraju ispred škole dok učenici bježe iz zgrade.



Prema navodima NTV-a, napadač, koji je koristio lovačku pušku, jeste učenik.