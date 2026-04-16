Posrednički napori za nastavak razgovora između Vašingtona i Teherana pojačavaju se, dok Pakistan vodi niz diplomatskih sastanaka u regionu.

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif stigao je u Dohu na razgovore sa rukovodstvom Katara, dok se intenziviraju napori za pokretanje nove runde razgovora između Sjedinjenih Država i Irana usmjerenih na okončanje sukoba. Posjeta dolazi usred krhkog primirja i znakova oživljavanja diplomatskih kontakata između Vašingtona i Teherana, što odražava širi pritisak da se smire tenzije na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Tramp je nagovijestio da bi se razgovori mogli održati u narednim danima, moguće u Pakistanu, dok je generalni sekretar UN Antonio Gutereš rekao da je "vrlo vjerovatno" da će se razgovori nastaviti. Šarifova posjeta Kataru sledi nakon putovanja u Saudijsku Arabiju i prethodi sastancima u Turskoj, dok Islamabad nastavlja svoje posredničke napore kako bi obezbijedio drugu rundu razgovora između dvije strane.

Posredovanje na više nivoa

Pakistanski posrednički napori se odvijaju na nekoliko nivoa. Istovremeno sa Šarifovom posjetom, načelnik pakistanske vojske Asim Munir otputovao je u Teheran na razgovore koje su zvaničnici opisali kao dio kontinuiranog napora za održavanje dijaloga. Munir se sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Aragčijem, a obje strane su naglasile potrebu da se izbjegne dalja eskalacija.

Islamabad je već bio domaćin direktnih razgovora između američkih i iranskih zvaničnika koji su završeni bez sporazuma. Sada nastoji da obezbijedi drugi krug prije isteka trenutnog primirja, u vremenskom okviru koji zvaničnici vide kao sve kraći vremenski okvir za diplomatiju.

Pregovori u Dohi i zabrinutost zemalja Zaliva

U Dohi, Šarif je vodio razgovore koji su obuhvatali regionalnu koordinaciju, pri čemu je Katar ostao ključni, mada oprezan, akter u posredničkim naporima. Tokom sastanka, katarski emir Tamim bin Hamad Al Tani i Šarif su razgovarali o deeskalaciji tenzija, a Doha je signalizirala podršku ulozi Pakistana u održavanju dijaloga između Vašingtona i Teherana.

Razgovori su takođe istakli rastuću zabrinutost među zemljama Persijskog zaliva u vezi sa protokom energije i pomorskom bezbjednošću. Razgovori su uslijedili nakon telefonskog razgovora između emira Al Tanija i Trampa o uticaju sukoba na globalna energetska tržišta i lance snabdijevanja.

Ranije tokom turneje, Šarif se u Džedi sastao sa saudijskim prijestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, a planirano je da prisustvuje i Diplomatskom forumu u Antaliji, u Turskoj, gdje se očekuje da će se sastati sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Pritisak za nastavak pregovora dolazi u trenutku kada se pritisak na Teheran nastavlja, uključujući i američku pomorsku blokadu iranskih luka. Obje strane su signalizirale da kanali komunikacije ostaju otvoreni, što povećava mogućnost nastavka pregovora uprkos ključnim razlikama koje ostaju neriješene.

