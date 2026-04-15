Portparolka Bijele kuće negirala da su Sjedinjene Države tražile od Irana da se produži prekid vatre.

Izvor: Jack Guez / AFP / Profimedia

Portparolka Bijele kuće Kerolajn Levit obratila se predstavnicima medija u Bijeloj kući u Vašingtonu i glavna tema bila je rat na Bliskom istoku. Ona je odmah na startu konferencije za štampu demantovala navode pojedinih američkih medija da su Sjedinjene Države navodno tražile produženje prekida vatre sa Iranom.

"Vidjela sam neke natpise - opet je riječ o netačnom izveštavanju da smo mi jutros zvanično podnijeli zahtijev za produženje prekida vatre sa Iranom. To nije tačno.

U ovom trenutku, ostajemo u pregovorima. Čuli ste već od potpredsjednika Džejms Di Vensa i predsjednika Trampa ove nedelje da su pregovori produktivni i da napreduju", objasnila je ona, prenosi "Skaj Njuz".

Potom je komentarisala Ormuski moreuz. Američka mornarica ga blokira od ponedeljka 13. aprila.

"Nikada neću postaviti rok za blokadu u ime predsjednika Sjedinjenih Država. Implementirana je puna blokada, na snazi je protiv svih brodova koji bi tu da prođu", dodala je ona, javlja "Skaj Njuz".

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.