Iran bi otvorio Ormuski moreuz pod uslovom da Sjedinjene Države više ne napadaju Iran.

Zvaničnik Irana je izjavio danas za "Rojters" da bi režim u Teheranu mogao da oslobodi prolaz brodovima kroz Ormuski moreuz ukoliko bi Sjedinjene Države pristale da više ne napadaju Iran, prenosi britanski list "Gardijan". Nije precizirao kada bi to moglo da se dogodi uoči nove runde pregovora koja bi mogla da se dogodi već krajem ove nedelje, iako nema još uvek zvanične potvrde za to.

Izvor iz Irana je morao da ostane anoniman i saopštio je da je otvaranje Ormuskog moreuza, sa strane Omana, već predloženo Sjedinjenim Državama na pregovorima u Islamabadu u Pakistanu. Međutim, nije spominjao djelove moreuza koji su minirani kako komercijalni brodovi i naftni tankeri ne bi mogli da prolaze bez dozvole iranske revolucionarne vojske.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima prvog dana je ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei, od 8. aprila na snazi je dvonedeljni prekid vatre, dok je od 13. aprila američka mornarica blokirala prilaze Ormuskom moreuzu i iranske luke nakon propalih pregovora u Pakistanu.