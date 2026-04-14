Preliminarne procjene štete u Iranu tokom rata iznose oko 270 milijardi dolara, a vlasti će utvrditi preciznije iznose, izjavila je Fatemeh Mohadžerani.

Portparolka iranske vlade FatemehMohadžerani izjavila je da šteta nastala tokom nedavnog rata sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom iznosi oko 270 milijardi dolara, prenose iranski mediji.

"Preliminarne i veoma grube procjene govore da je šteta do sada oko 270 milijardi dolara", rekla je Mohadžerani za ruske medije.

Ona je navela da će nadležni ekonomski organi u Iranu utvrditi preciznije iznose kroz više faza procene.

Kako je objasnila, prvi korak odnosi se na procjenu oštećenja na objektima, dok će drugi obuhvatiti analizu gubitaka budžetskih prihoda i posledica obustave industrijske proizvodnje.

"Sigurno ćemo štititi prava našeg naroda pravnim putem, uključujući i traženje odštete za krv naših najmilijih u školi u Minabu", dodala je Mohadžerani, aludirajući na napad na osnovnu školu u ovom gradu na jugu Irana, u kojem je, prema navodima, poginulo oko 170 ljudi 28. februara.