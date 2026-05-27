„Ješće vam kosti kad vas zakoljem“ — u toj rečenici, upućenoj novinarki portala Standard Kristini Perković putem Instagrama, ogleda se brutalnost prijetnji koji je 23. maja 2026. godine Obradović na ovoj mreži sa profila pod imenom ,,NIKOLA BATUTA NOVI PROFIL859561”.

Tivćanin Đorđe Obradović (29) uhapšen je zbog sumnje da je u subotu ujutru uputio gnusne prijetnje novinarki Portala Standard Kristini Perković i Kotoranki Sandri Bojanić, mještanki Dragalja, sazanje portal Standard. On je uhapšen, kako navode iz ODT-a Kotor, zbog dva krivična djela ugrožavanje sigurnosti.

Kako saznaje Portal Standard, Obradović je priznao da je pisao prijeteće komentare na društvenoj mreži Instagram.

Komentar, koja stoji iza navedenog profila, targetira Perković zajedno sa njenom porodicom i djecom.

Zbog gnusnih uvreda, surovosti i direktne prijetnje smrću novinarka portala Standard Kristina Perković je odmah, nakon što je primjetila komentar ispod objave na njenom Instagram profilu, obavijestila policiju i potom u prostorijama CB Podgorica podnijela krivičnu prijavu protiv NN osobe, koja stoji iza Instragram profila ,,NIKOLA BATUTA NOVI PROFIL859561”.