Peter Mađar razmatra ograničavanje na dva mandata za premijera.

Budući premijer Mađarske Peter Mađar obratio se javnosti dan nakon velike pobjede na parlamentarnim izborima na kojim je njegova partija "Tisa" ubedljivo pobijedila "Fides" Viktora Orbana osvojivši dvije trećine u parlamentu. Najavio je mogućnost ograničavanja na dva mandata za premijera, prenosi britanski list "Gardijan".

Plan je, prema njegovim riječima, da se to implementira u Ustav Mađarske i da bi se čak primjenjivalo to novo pravilo i retroaktivno. To znači da Orban više ne bi mogao da bude premijer pošto je premijer već bio u dva navrata - od 1998. do 2002. i od 2010. do 2026. godine - ukupno je proveo 20 godina na vlasti u Mađarskoj.

Da podsjetimo, stranka "Tisa" Petera Mađara ubjedljivo je pobijedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Viktor Orban prelazi u opoziciju posle 16 godina na vlasti.