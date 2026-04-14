Donald Tramp komentariše poraz Viktora Orbana i kritikuje italijansku premijerku Meloni zbog njenog stava prema NATO-u i Iranu.

Predsjednik SAD Donald Tramp u telefonskom razgovoru za italijanski dnevni list "Korijere dela sera" istakao je da je šokiran jer italijanska premijerka Đorđa Meloni ne želi da mu pomogne u ratu sa Iranom.

"Ne želi da nam pomogne da se riješimo nuklearnog oružja. Da li vam se dopada što vaša predsjednica (vlade, prim. prev.) ne radi ništa da obezbijedi naftu? Da li se to ljudima dopada? Ne mogu to da zamislim. Šokiran sam njome. Mislio sam da ima hrabrosti, prevario sam se", upitao je Donald Tramp u telefonskom razgovoru.

Na pitanje da li je o tome razgovarao sa njom, Tramp je rekao da nije jer je Meloni rekla da Italija ne želi da se miješa.

Komentarišući izjavu Đorđe Meloni da je ono što je rekao za papu neprihvatljivo, Tramp je naveo da je to što Meloni kaže neprihvatljivo.

"Ona je ta koja je neprihvatljiva, jer je nije briga ako Iran ima nuklearno oružje i raznio bi Italiju za dva minuta kada bi imao priliku. Zato što ne želi da nam pomogne sa NATO-om, ne želi da nam pomogne da se riješimo nuklearnog oružja. Veoma je drugačija od onoga što sam mislio", rekao je Tramp.

"Meloni više nije ista osoba"

U intervjuu koji traje nešto više od šest minuta, Tramp oštro kritikuje italijansku premijerku, koju je prije mjesec dana sam nazvao prijateljicom i velikim liderom koji "uvijek pokušava da pomogne".

"Više nije ista osoba, i Italija neće biti ista zemlja. Imigracija ubija Italiju i cijelu Evropu", naveo je.

Tramp ponavlja da Evropa "uništava samu sebe iznutra" svojim imigracionim politikama i onima vezanim za energiju, piše Korijere dela sera.

"Plaćaju najviše cijene energije na svijetu i čak nisu spremni da se bore za Ormuski moreuz odakle je dobijaju. Zavise od Donalda Trampa da ga održi otvorenim", istakao je.

"NATO je papirni tigar"

Kada je upitan da li je od Italije tražio korišćenje minolovaca za Ormuski moreuz, američki predsjednik je odgovorio: "Tražio sam da pošalju šta god žele, ali ne žele jer je NATO papirni tigar."

O papi Lavu XIV i njegovom apelu za mir, Tramp kaže da papa ne razumije da Iran predstavlja nuklearnu prijetnju.

"Ne razumije i ne bi trebalo da govori o ratu, jer nema pojma šta se dešava. Ne razumije da su u Iranu prošlog mjeseca ubili 42 hiljade demonstranata", rekao je.

O Viktoru Orbanu

Na pitanje da li mu je žao zbog poraza Viktora Orbana, odgovara:

"Bio je moj prijatelj, to nije bio moj izbor, ali bio je moj prijatelj, dobar čovjek, uradio je dobar posao po pitanju imigracije. Nije dozvolio da ljudi dođu da unište njegovu zemlju kao što je to uradila Italija."

(MONDO)