Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili su Radovana Jelušića na graničnom prijelazu Ivanica kod Trebinja, za kojim je bila raspisana potraga 2019. godine.

Potjernica je raspisana u okviru predmeta “Papirus” zbog sumnje da je ovo lice počinilo krivična djela ovjeravanje neistinitog sadržaja i krivotvorenje isprave i da je bilo član međunarodne kriminalne grupe “Pink Panter”.

Jelušić je uhapšen juče u koordinaciji s pripadnicima Granične policije BiH, a nakon kriminalističke obrade predat je u dalju nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo, javlja Avaz.

Riječ je o osobi koja je više puta hapšena i policiji je poznat više od decenije. Jelušić je prvo uhapšen u Rimu prije 15-ak godina, a onda izručen Japanu gdje mu se sudilo zbog pljačke zlatare u centru Tokija 2007. godine. Kasnije je dopušteno da mu se sudi u Crnoj Gori.

Ovaj Nikšićanin je i 2012. godine izručen iz Španije u Crnu Goru, a nakon što ga je tražilo više policija u svijetu zbog pljačku draguljarnica, 2015. godine dobio je sedam godina i dva mjeseca zatvora za pljačku i falsifikovanje pasoša. On je bio optužen, da je zajedno s Rifatom Hadžiahmetovićem, odnio nakit vrijedan 1,7 miliona eura. Kasnije je ta presuda ukinuta.

Iste godine platio je 101.000 eura da se brani sa slobode. Godinu kasnije je pravosnažno osuđen na pet godina i šest mjeseci zatvora. Ipak, on nije bio dostupan pravosudnim organima u Crnoj Gori, pa je 1. marta 2018. godine uhapšen u Španiji po potjernici crnogorske policije.

Nije poznato kako, ali je Jelušić ponovo uspio napustiti Crnu Goru, pa je 28. septembra 2020. godine izručen s Kipra u Crnu Goru.