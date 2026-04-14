Američki potpredsjednik Džej Di Vens izjavio je juče da je izborni poraz mađarskog premijera Viktora Orbana veoma loš za Sjedinjene Američke Države, ali da će Vašington sarađivati sa novom vladom te zemlje.

"Svakako smo znali da postoji velika mogućnost da Viktor izgubi izbore. Podržali smo ga jer je jedan od rijetkih evropskih lidera koji su spremni da se suprotstave birokratiji u Briselu", rekao je on, osvrćući se na američku podršku Orbanu.

"To je bilo veoma, veoma loše za Sjedinjene Američke Države", rekao je Vens u intervjuu za "Fox News".

Orbana je opisao kao izvanrednog čovjeka koji je obavio veoma dobar posao, dodajući da je njegovo vođstvo bilo transformativno za Mađarsku tokom 16 godina.

"SAD su spremne da sarađuju sa novom vladom"

Vens je rekao da će SAD sarađivati sa novim premijerom Mađarske. "Žao mi je što je izgubio. Siguran sam da ćemo veoma dobro sarađivati sa novim premijerom Mađarske. To uopšte nije bilo uzaludno jer vrijedi stati uz ljude, čak i ako ne pobijedite u svakoj trci", rekao je on.

Vens je posjetio Budimpeštu pet dana prije izbora i pozvao Mađare da podrže Orbana, istakavši da on zastupa njihove interese.

Lider opozicione stranke Tisa, Peter Mađar, ostvario je značajnu prednost nad Orbanom na izborima u nedjelju, pokazuju podaci Nacionalne izborne kancelarije. Orban je kasnije priznao poraz.