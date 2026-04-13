Viktor Orban se oglasio nakon poraza na izborima, zahvalivši više od 2,25 miliona birača na podršci.

Odlazeći mađarski premijer Viktor Orban oglasio se na društvenim mrežama dan nakon poraza na parlamentarnim izborima.

Orban je objavio video snimak na svom zvaničnom Fejsbuk profilu i rekao da je više od 2 miliona 250 hiljada birača podržalo listu i kandidate Fides-KDNP na jučerašnjim izborima.

"Hvala svima koji su nas podržali. Godine 2014. godine smo izvojevali ogromnu izbornu pobjedu uz podršku istog broja birača, juče je isto bilo dovoljno za pristojan nastup i poraz", naveo je Orban.

Rekao je da birači uvijek mogu da računaju na njega.

"Fides je najkoherentnija politička zajednica u Mađarskoj, decenijama vjerno služimo mađarskom narodu i nastavićemo to da činimo i u narednim godinama. Naš plan je da zajedno sa našim biračima branimo dostignuća nacionalne strane, da se reorganizujemo u narednim nedeljama, da odemo u svaku izbornu jedinicu i da okupimo naše volontere, aktiviste i kandidate", naveo je Orban.

Najavio je da će se sastanak poslaničke grupe održati 28. aprila.

