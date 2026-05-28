Specijalno državno tužilaštvo SDT podnijelo je žalbu Apelacionom sudu Crne Gore na prvostepenu presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici u predmetu protiv više optuženih za stvaranje kriminalne organizacije, krijumčarenje droge i korupciju, tražeći strože kazne za dio osuđenih, ali i blaže sankcije za pojedine optužene, prenosi CdM.

Iz SDT-a su saopštili da je žalba izjavljena zbog, kako navode, „bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kaznama“.

Prvostepenom presudom više optuženih oglašeno je krivim za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, produženo krijumčarenje, neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, kao i za davanje i primanje mita, protivzakoniti uticaj i sprječavanje dokazivanja.

Optužena V.M. proglašena je krivom za četiri krivična djela protivzakoniti uticaj, dok je oslobođena optužbe za stvaranje kriminalne organizacije. Jedan od optuženih, M.M., oslobođen je optužbi za omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, kao i za tešku tjelesnu povredu putem podstrekavanja, piše CdM.

„Predloženo je da drugostepeni sud ukine presudu prvostepenog suda u dijelu kojim su pojedini optuženi oslobođeni od optužbe i vrati predmet tom sudu na ponovno suđenje“, navodi se u saopštenju SDT-a.

Tužilaštvo je, kako su pojasnili, u osuđujućem dijelu predložilo da Apelacioni sud preinači prvostepenu presudu i dijelu optuženih izrekne strože zatvorske i novčane kazne, dok je za nekoliko optuženih predložilo blaže sankcije.

Prvostepena presuda javno je objavljena 28. januara ove godine, dok je njen ovjereni prepis Specijalnom državnom tužilaštvu dostavljen 13. maja, uz pravnu pouku da žalba može biti izjavljena u roku od 15 dana.