Uprkos krhkom primirju, napetost u Ormuskom moreuzu raste. Teheran najavljuje carine i oštru kontrolu uz poruku da bezbjednost važi za sve ili ni za koga.

Nekoliko sati nakon uvođenja blokade, i više od nedelju dana nakon početka dvonedeljnog primirja dogovorenog između SAD i Irana, situacija se opisuje kao stanje bez rata, ali i bez mira, odnosno kao krhko primirje.

Stanje u Ormuskom moreuzu pritom je od ključne važnosti.

Iranske vlasti jasno su iznijele svoj stav: s jedne strane poručuju da su odlučne da osiguraju bezbjednost moreuza, a s druge da brodovima povezanim sa njihovim protivnicima neće biti dozvoljen prolazak kroz taj strateški važan pomorski prolaz.

Jačanje kontrole

Navode i da rade na mehanizmima za jačanje kontrole nad moreuzom. To uključuje planove za uvođenje carina i tranzitnih naknada za brodove koji žele da prođu tim područjem.

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) najavila je i novu rutu plovidbe, bližu iranskoj obali, što ukazuje na pokušaj Teherana da dodatno učvrsti svoj nadzor.

Na kraju, iranska strana poručuje da će bezbjednost biti zagarantovana svima – ili nikome. To znači da će, u slučaju prijetnji brodovima ili ključnim strateškim tačkama zemlje, odgovoriti recipročnim merama.