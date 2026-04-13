NATO odbio da pomogne Sjedinjenim Državama u blokadi Ormuskog moreuza.

Izvor: Piroschka Van De Wouw / AFP / Profimedia

Članice NATO saveza odbile su direktno da učestvuju u blokadi Ormuskog moreuza. Američka mornarica započela je blokadu danas u 16 časova po srpskom vremenu, a NATO je saopštio da će pomoći u obezbjeđivanju moreuza kada se završi rat na Bliskom istoku koji traje od subote 28. februara ove godine.

"Mi ne podržavamo blokadu. Moja odluka po pitanju ovog pritiska je ista - neće nas uvući u rat", rekao je premijer Velike Britanije Kir Starmer za "BBC", prenosi britanski list "Gardijan".

Njemačka, Španija, Italija, Poljska i Grčka su već odbile da pošalju mornaricu na Bliski istok kao vid podrške američkim snagama koje su već tamo. Američki predsjednik Donald Tramp je od početka rata na Bliskom istoku u više navrata javno vrijeđao NATO članice jer odbijaju da mu direktno pomognu, a sada ne žele da mu pomognu ni u blokadi Ormuskog moreuza.