Viktor Orban priznao je težak poraz na parlamentarnim izborima u Mađarskoj. Partija Tisa osvojila je dvotrećinsku većinu, a dosadašnji premijer poručio je da borbu nastavlja iz opozicije.

Prema rezultatima parlamentarnih izbora, koalicija Fides-KDNP pretrpjela je težak poraz, dok je partija Tisa već premašila dvotrećinsku parlamentarnu većinu. Viktor Orban je čestitao pobjedniku, a zatim poručio da nikada neće odustati i da borbu nastavljaju iz opozicije.

"Izborni rezultat još uvijek nije konačan, ali je za nas bolan i jasan. Odgovornost i prilika za formiranje vlade nisu dati nama. Čestitao sam pobjedničkoj stranci. Vama želim da zahvalim na ogromnom trudu. Nikada do sada nismo ovoliko i u ovolikom broju radili ni u jednoj kampanji. To se i vidi, uspjeli smo da okupimo dva i po miliona birača, dva i po miliona ljudi nam je i danas poklonilo povjerenje", istakao je Viktor Orban.

Odlazeći premijer se posebno zahvalio sunarodnicima van granica Mađarske, poručivši im da i dalje mogu da računaju na njegovu stranku.

"Šta ovaj rezultat znači za sudbinu naše domovine i nacije, i koji je njegov dublji ili viši smisao, to sada ne znamo, vrijeme će pokazati. Kako god da se završilo, mi ćemo i iz opozicije služiti našoj domovini i mađarskom narodu", rekao je Orban.

Premijer je naglasio i sledeće:

"Zadatak koji je pred nama je jasan. Teret vlasti nam više ne pritiska ramena, zato je sada naš posao da ojačamo naše zajednice. Dva i po miliona birača nam je vjerovalo, i odavde im poručujemo da ih nikada nećemo iznevjeriti."

Na kraju svog obraćanja, Orban je poslao snažnu poruku svojim pristalicama:

"Vjerovatno ne moram ni da naglašavam, više od trideset godina smo zajedno, preživjeli smo teške i lake, lijepe i tužne godine, ali jedno svi mogu da znaju: mi ne odustajemo nikada, nikada, nikada, i nikada. Naredni dani biće posvećeni vidanju rana, ali nakon toga posao se nastavlja. U tome računam na svakoga, na svih dva i po miliona naših birača", poručio je Viktor Orban, poželivši okupljenima mnogo snage, dobro zdravlje i ljepše večeri od današnje.