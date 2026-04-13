Supruga Viktora Orbana je jedna od najmoćnijih Mađarica: U braku su 40 godina, imaju petoro djece, poznata je po ovome

Par ima petoro djece i šestoro unučadi, a Aniko Levai je bila prva na listi najmoćnijih Mađarica.

Danas se održavaju parlamentarni izbori u Mađarskoj, a premijer Viktor Orban čestitao je Peteru Mađaru, lideru stranke Tisa, na pobjedi.

Podsjetimo, Orban je na mjestu premijera bio 20 godina, u dva mandata. Drugi mandat počeo je 2016.

Ko je moćna supruga Viktora Orbana?

Viktor Orban i njegova supruga Aniko Levai vjenčali su se 1986. godine. Imaju petoro djece, najstarije je rođeno 1989, a najmlađe 2004. Imaju i šestero unučadi, navodi se na sajtu mađarskog premijera.

Aniko Levai je diplomirala pravo. Od 1990. radila je sa Međunarodnom službom za bezbijednost djece, a od 1998. volontirala je u dobrotvornoj organizaciji Hungarian Interchurch Aid. Autorika je knjige "From the Kitchen Window", koja je objavljena 2007.

Ranije je bila politički aktivna u stranci Fides, ali se kasnije povukla sa političke scene. Poznata je po svom radu u dobrotvornim organizacijama, naročito kao ambasadorka Mađarske ekumenske humanitarne organizacije.

U njenoj biografiji piše da je članica uredništva gastronomskog časopisa "Mađarska kuhinja".

Aniko Levai je rođena u Solnoku 1963, gde je završila gimnaziju "Ferenc Versegi", završila je Pravni fakultet univerziteta "Etveš Lorand" u Budimpešti. U glavnom gradu Mađarske upoznala je Vikora Orbana sa kojim je imala crkveno vjenčanje 1996.

Podsjetimo, bila je prva na listi najmoćnijih Mađarica magazina Forbes, od 2015. do 2018. godine. Smatra se i danas jednom od najuticajnijih žena u Mađarskoj.

Viktor Orban i Aniko Levai odabrali su za svoju djecu sledeća imena: Rahel, Gaspar (bavi se profesionalno fudbalom), Sara, Roza i Flora.

(Žena Blic / MONDO)