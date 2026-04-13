Mađarski premijer Viktor Orban smijenjen je nakon 16 godina vlasti, što donijeće promjene u odnosima sa EU i NATO-om.

Mađarski premijer Viktor Orban više puta je osujetio napore Evropske unije da podrži susjednu Ukrajinu u ratu sa Rusijom, istovremeno održavajući bliske odnose sa Moskvom i odbijajući da smanji zavisnost Mađarske od ruskih energenata.

Šokantan poraz posle 16 godina vlasti

Mađarski birači su u nedelju, nakon 16 godina vlasti, smijenili dugogodišnjeg premijera Viktora Orbana, odbacivši njegovu autoritarnu politiku i globalni krajnje desni pokret koji je predstavljao.

U pitanju je iznenađujući izborni rezultat sa potencijalno velikim globalnim posledicama. Orban je brzo priznao poraz, nazivajući ga "bolnim".

Njegov pad predstavlja težak udarac i za njegove saveznike, među kojima su Donald Tramp i Vladimir Putin.

Mađar najavio zaokret ka EU i NATO

Pobjednik izbora, Peter Mađara, bivši Orbanov saradnik, tokom kampanje se fokusirao na borbu protiv korupcije i svakodnevne probleme građana, poput zdravstva i javnog prevoza.

On je obećao obnovu odnosa Mađarske sa Evropskom unijom i NATO-om, koji su bili narušeni tokom Orbanove vlasti.

Evropski lideri brzo su mu uputili čestitke, dok se očekuje da Brisel prati kako će nova vlast promijeniti odnos prema Ukrajini.

Optužbe o ruskom miješanju i tajnim operacijama

Prema brojnim medijskim izvještajima, uključujući The Washington Post, ruske tajne službe planirale su da utiču na izbore u korist Orbana.

Kako navodi France 24, Kremlj je pokušao da pomogne svom savezniku u Budimpešti.

Interni dokument ruske obavještajne službe SVR iz marta ukazuje na operaciju pod kodnim imenom "Gamechanger", koja je navodno uključivala čak i simulaciju atentata na Orbana kako bi se promijenio tok kampanje.

Dezinformacije i uticaj ruske obavještajne mreže

Izborna kampanja u Mađarskoj bila je obilježena intenzivnim miješanjem, dezinformacijama i operacijama uticaja povezanim sa ruskim službama.

Prema pojedinim izvještajima, u Budimpeštu je stigao tim specijalista povezanih sa ruskom vojnom obavještajnom službom GRU, koji su nadgledali aktivnosti uticaja.

"Ono što vidimo više nije samo miješanje, već otvorena saradnja mađarske vlade i Rusije", izjavio je Anton Šehovcov, direktor Centra za demokratski integritet iz Austrije.

