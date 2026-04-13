Tramp tvrdi da su ga zvali iz Irana i da žele da sklope mirovni sporazum.

Izvor: MANDEL NGAN / AFP / PROFIMEDIA

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je da režim u Teheranu želi da sklopi mir, prenosi britanski list "Gardijan". On tvrdi da ga je Iran pozvao danas rano ujutru i da oni žele dogovor o završetku rata na Bliskom istoku, ali da on neće pristati na bilo kakav dogovor u kom bi se dozvolilo Iranu da nastavi da obogaćuje uranijum.

"Iran neće imati nuklearno oružje. Ne možemo dozvoliti toj državi da ucjenjuje cio svijet", započeo je Tramp.

Potom je novinare interesovalo šta se dešava u Ormuskom moreuzu. Njega blokira američka mornarica, odnosno sve iranske luke i brodove koji tuda prolaze od 16 časova po srpskom vremenu.

"Dosta naftnih tankera ulaze prazni, a izlaze puni. U nedelju 12. aprila je prošlo čak 34 brodova kroz Ormuski moreuz, najviše od početka 'sulude' blokade", dodao je američki predsjednik, javlja "Gardijan".