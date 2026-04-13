Vaterpolo reprezentacija Crne Gore je osvojila kvalifikacioni turnir Divizije 2 za Svjetski kup na Malti.

Tim Dejana Savića je u finalu savladao Gruziju 19:17, mada je i samim plasmanom u finale osigurao put na Superfinale koje je u julu u Sidneju.

Bio je to duel dvije zaista najbolje ekipe na turniru.

Crnoj Gori je pripala prva, Gruzinima druga četvrtina, ali je u nastavku sve došlo na svoje kada je u pitanju naš nacionalni tim.

Briljirao je Dušan Matković sa šest golova, tri je dao Balša Vučković, po dva Jovan Vujović, Savo Ćetković i Aljoša Mačić, a po jedan Danilo Stupar, Aleksa Ukropina, Vasilije Radović i Strahinja Gojković.

U Gruziji se dva puta upisao bivši crnogorski reprezentativac Stefan Pješivac.

Pored Crne Gore, sa ovog turnira u Superfinale idu i Gruzija i Australija kao domaćin završnice, a iz Divizije 1 su se plasirali Mađarska, Grčka, Španija, Italija i Hrvatska.

Naša selekcija će naredne godine igrati u Diviziji 1.