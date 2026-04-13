Vučić otkrio da bi izbori mogli da budu do 10. jula ili na jesen - između septembra i kraja godine.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je datum mogućih parlamentarnih izbora u Srbiji u drugom Dnevniku "Radio-televizije Srbije" (RTS). Najavio je da postoji mogućnost da se održe i ove kalendarske godine - ili do 10. jula ili na jesen, između septembra i kraja godine.

"Uskoro ćemo na parlamentarne izbore, ove godine. Može da bude do 10. jula, ili od septembra do kraja godine.

Nadležna predmetna institucija donijeće odluku u skladu sa Ustavom i u interesu građana. Ako me pitate, da se danas održavaju izbori, ne bi nam bilo lako, ali bili bismo bliže pobjedi nego oni. Nikada ne znate šta će se dešavati", rekao je Vučić.