Cetinjski vatrogasci i danas gase požar na području Lastve Čevske.

Kako je za Radio Cetinje kazao komandir Službe zaštite i spašavanja Prijestonice, Miloš Ćećanović, ekipe su svakodnevno angažovane na prostoru Katunske nahije, gdje su prethodnih dana zabilježeni požari na više lokacija.

"Na terenu je trenutno jedno vozilo sa tri vatrogasca, a vatra se širi prema obližnjoj kući. Gašenje dodatno otežavaju nepovoljni vremenski uslovi, jer jak vjetar raspiruje požar", rekao je Ćećanović, pišu Vijesti.

Vatrogasci su prethodnih dana gasili požare u Bijelim Poljanama, Barjamovici i Velestovu, a uzrok je, kako se navodi, ljudski faktor.

Ćećanović je apelovao na građane da se, prilikom čišćenja zemljišta i spaljivanja otpada, obrate vatrogascima kako bi se te aktivnosti sprovele na kontrolisan i bezbjedan način.

Takođe je pozvao na maksimalan oprez, posebno u uslovima pojačanog vjetra, upozorivši da i najmanja nepažnja može izazvati požare sa ozbiljnim posljedicama.