Juče u Švedskoj po međunarodnoj potjernici raspisanoj od strane NCB Interpol-a Podgorica uhnapšen je R.F. (33), crnogorski državljanin koji se potražuje zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo teška tjelesna povreda, saopštili su iz UP.

“On se potražuje zbog obezbjeđenja njegovog prisustva krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici zbog sumnje da je izvršio gore navedena krivična djela”, navodi policija.

R.F. je, dodaju, operativno interesantno lice i višestruki povratnik u izvršenju krivičnih djela.

“On je bio dio grupe lica sa teritorije Bara čiji su članovi, njih 11, od kojih dva lica bliska organizovanim kriminalnim grupama sa teritorije Crne Gore, uhapšeni u akciji policije kodnog naziva “Lanterna” u septembru prošle godine, kojom je prilikom su zaplijenjene različite vrste narkotika – kokain, heroin i marihuana”, dodaje policija.

Njemu je određen ekstradicioni pritvor.