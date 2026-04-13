Partizan je suspendovan od strane FIBA zbog dugovanja prema Kevinu Panteru.
Partizan je suspendovan zbog Kevina Pantera. Prema pisanju "Jurohupsa" neće moći da registruje pojačanja zbog kazne koju je dobio zbog nekadašnjeg kapitena.
"FIBA arbitražni tribunal (BAT) je presudio u korist Pantera zbog 200.000 dolara. Partizan je sad ana listi sankcionisanih klubova zbog dugova prema igraču. Imao je platu od 2,35 miliona eura neto za sezonu 2023/24 i bio je pod ugovorom kada je otišao u Barselonom. Iz kluba tvrde da je u pitanju lični pored na dohodak koji je na snazi po zakonu u Srbiji i zato Partizan nije isplatio dve plate od ukupno 350.000 eura", stoji u tekstu.
Očekuje se da će vrlo brzo da stigne i odgovor kluba iz Humske povodom svega ovoga.