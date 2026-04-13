Službenici Uprave policije oduzeli su na graničnim prelazima Šćepan polje i Kobila dva vozila koja potražuju mađarska i hercegnovska policija.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije saopštili su da su njihovi službenici na GP Kobila kontrolisali A. Z. (50) koji je upravljao vozilom marke Mercedes budvanskih registarskih oznaka.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Izvor: Uprava policije Crne Gore



Iz policije su dodali da se da se sa A. Z. kao saputnik u vozilu nalazila S. S. (33).

“Detaljnom provjerom utvrđeno je da ovo vozilo potražuje hercegnovska policija, pa je ono oduzeto u saradnji sa tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru”, rekli su iz policije.

Iz policije su rekli da je na osnovu toga vozilo oduzeto i predato službenicima Stanice policije Plužine na dalju nadležnost.