Službenici Uprave policije oduzeli su na graničnim prelazima Šćepan polje i Kobila dva vozila koja potražuju mađarska i hercegnovska policija.
Iz Uprave policije saopštili su da su njihovi službenici na GP Kobila kontrolisali A. Z. (50) koji je upravljao vozilom marke Mercedes budvanskih registarskih oznaka.
Iz policije su dodali da se da se sa A. Z. kao saputnik u vozilu nalazila S. S. (33).
“Detaljnom provjerom utvrđeno je da ovo vozilo potražuje hercegnovska policija, pa je ono oduzeto u saradnji sa tužiocem u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru”, rekli su iz policije.
Iz policije su rekli da je na osnovu toga vozilo oduzeto i predato službenicima Stanice policije Plužine na dalju nadležnost.